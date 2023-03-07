Землякова (Карташевъ) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землякова (Карташевъ) Матрена

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Карташевъ Тимофей

Мать: Карташева Анна Максимова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Земляковъ Арефий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Земляковъ Арефий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Земляковъ Моисей

Отец ребёнка: Земляковъ Арефий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Земляковъ Арефий

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Земляковъ Андрей

Отец ребёнка: Земляковъ Арефий

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земляковъ Арефий

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