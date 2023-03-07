Землякова (Карташевъ) Матрена
Место рождения
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Карташевъ Тимофей
Мать: Карташева Анна Максимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Земляковъ Арефий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Земляковъ Арефий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Земляковъ Моисей
Отец ребёнка: Земляковъ Арефий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Земляковъ Арефий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Земляковъ Андрей
Отец ребёнка: Земляковъ Арефий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земляковъ Арефий