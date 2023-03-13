Шляковъ Зотъ
Место рожденияДеревни Щеголи
Дата рождения1786
Дата смерти06.03.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1786
Отец: Шляковъ Захаръ
Мать: Шлякова Мавра Савельева
Деревни Щеголи
Бракосочетание
10.02.1807
Жена: Шлякова Ирина
Рождение ребёнка
08.09.1812
Дочь: Колбинцева Марѳа
Мать ребёнка: Шлякова Ирина
Рождение ребёнка
01.09.1814
Сын: Шляковъ Иванъ
Мать ребёнка: Шлякова Ирина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Шлякова Ирина
Рождение ребёнка
06.05.1817
Дочь: Гордѣева Александрія
Мать ребёнка: Шлякова Ирина
Рождение ребёнка
10.03.1820
Сын: Шляковъ Николай
Мать ребёнка: Шлякова Ирина
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Лешина Миногина Мавра
Мать ребёнка: Шлякова Ирина
Смерть
06.03.1858