Шляковъ Зотъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляковъ Зотъ

Шляковъ Зотъ

avatar

Место рождения

Деревни Щеголи

Дата рождения

1786

Дата смерти

06.03.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Шляковъ Захаръ

Мать: Шлякова Мавра Савельева

Деревни Щеголи
Бракосочетание
10.02.1807

Жена: Шлякова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1812

Дочь: Колбинцева Марѳа

Мать ребёнка: Шлякова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1814

Сын: Шляковъ Иванъ

Мать ребёнка: Шлякова Ирина

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Шлякова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1817

Дочь: Гордѣева Александрія

Мать ребёнка: Шлякова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1820

Сын: Шляковъ Николай

Мать ребёнка: Шлякова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Лешина Миногина Мавра

Мать ребёнка: Шлякова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.03.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close