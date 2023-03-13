Шляковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляковъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1814

Отец: Шляковъ Зотъ

Мать: Шлякова Ирина

Смерть
Неизвестно
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