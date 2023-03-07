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Шлякова (Зоркова) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.04.1785

Дата смерти

01.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1785

Отец: Зорковъ Антонъ

Мать: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1807

Муж: Шляковъ Зотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1812

Дочь: Колбинцева Марѳа

Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1814

Сын: Шляковъ Иванъ

Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1817

Дочь: Гордѣева Александрія

Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1820

Сын: Шляковъ Николай

Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Лешина Миногина Мавра

Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.03.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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