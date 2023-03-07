Шлякова (Зоркова) Ирина
Место рождения
Дата рождения14.04.1785
Дата смерти01.03.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1785
Отец: Зорковъ Антонъ
Мать: Зоркова Пелагея
Бракосочетание
10.02.1807
Муж: Шляковъ Зотъ
Рождение ребёнка
08.09.1812
Дочь: Колбинцева Марѳа
Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ
Рождение ребёнка
01.09.1814
Сын: Шляковъ Иванъ
Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ
Рождение ребёнка
06.05.1817
Дочь: Гордѣева Александрія
Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ
Рождение ребёнка
10.03.1820
Сын: Шляковъ Николай
Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Лешина Миногина Мавра
Отец ребёнка: Шляковъ Зотъ
Смерть
01.03.1858