Севостьянов Олег Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Олег Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1970

Отец: Севостьянов Виталий Павлович

Мать: Севостьянова Елена Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
08.10.1994

Сын: Красильников Евгений Борисович

Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.2007

Дочь: Севостьянова Вероника Олеговна

Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Николаевна

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