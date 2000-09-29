Севостьянов Виталий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1948
Дата смерти29.09.2000
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1948
Отец: Севостьянов Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1970
Сын: Севостьянов Олег Витальевич
Мать ребёнка: Севостьянова Елена Васильева
Рождение ребёнка
16.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севостьянова Елена Васильева
Смерть
29.09.2000