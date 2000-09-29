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Севостьянов Виталий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1948

Дата смерти

29.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1946 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1948

Отец: Севостьянов Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Елена Васильева

Рождение ребёнка
12.09.1970

Сын: Севостьянов Олег Витальевич

Мать ребёнка: Севостьянова Елена Васильева

Рождение ребёнка
16.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севостьянова Елена Васильева

Смерть
29.09.2000

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