Севостьянова Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевостьянова Елена Васильева

Севостьянова Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1946

Дата смерти

07.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1946

Отец: Команюк Василий Григорьевич

Мать: Куянджи Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Виталий Павлович

Рождение ребёнка
12.09.1970

Сын: Севостьянов Олег Витальевич

Отец ребёнка: Севостьянов Виталий Павлович

Рождение ребёнка
16.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Виталий Павлович

Смерть
07.07.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.