Севостьянова Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1946
Дата смерти07.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1970
Сын: Севостьянов Олег Витальевич
Отец ребёнка: Севостьянов Виталий Павлович
Рождение ребёнка
16.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севостьянов Виталий Павлович
Смерть
07.07.2000