Севостьянова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1976

Отец: Шестипалов Николай Александрович

Мать: Шестипалова Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Олег Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Олег Витальевич

Рождение ребёнка
08.10.1994

Сын: Красильников Евгений Борисович

Отец ребёнка: Севостьянов Олег Витальевич

Рождение ребёнка
03.09.2007

Дочь: Севостьянова Вероника Олеговна

Отец ребёнка: Севостьянов Олег Витальевич

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