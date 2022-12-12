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Блинов Софрон Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Блинов Фёдор Силович

Мать: Блинова Домна Осипова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Софронова

Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна

Рождение ребёнка
03.01.1810 ст.

Сын: Блинов Иван Софронович

Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Блинов Кирил Софронович

Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Софронова

Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Парамонова Софронова

Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Катерина Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818
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