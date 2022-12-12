Блинов Софрон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Блинов Фёдор Силович
Мать: Блинова Домна Осипова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Софронова
Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна
Рождение ребёнка
03.01.1810 ст.
Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Софронова
Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Парамонова Софронова
Мать ребёнка: Блинова Катерина Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818