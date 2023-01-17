Блинова Домна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти23.05.1814 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Лузянской волости дер. Воширена
Бракосочетание
02.02.1778 ст.
Муж: Блинов Фёдор Силович
1778 г. МК (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 35 невеста из деревни Вашниренской
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Блинова Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марельяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Фёкла Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Фёкла Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.05.1814 ст.