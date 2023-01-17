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Блинова Домна Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

23.05.1814 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Лузянской волости дер. Воширена
Бракосочетание
02.02.1778 ст.

Муж: Блинов Фёдор Силович

1778 г. МК (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 35 невеста из деревни Вашниренской
Рождение ребёнка
1780

Сын: Блинов Софрон Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Блинова Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марельяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Фёкла Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Фёкла Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Силович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.05.1814 ст.
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