Блинова Катерина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Софронова
Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович
Рождение ребёнка
03.01.1810 ст.
Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Софронова
Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Парамонова Софронова
Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834