Блинова Катерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Катерина Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Софронова

Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович

Рождение ребёнка
03.01.1810 ст.

Сын: Блинов Иван Софронович

Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Блинов Кирил Софронович

Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Софронова

Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Парамонова Софронова

Отец ребёнка: Блинов Софрон Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Софрон Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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