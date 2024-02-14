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Малика Габдельгафурова

Место рождения

Большое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР

Дата рождения

1874

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вафин Ибрай

Отец ребёнка: Мухаметвафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вафин Исмагил

Отец ребёнка: Мухаметвафа

Рождение ребёнка
1900

Сын: Вафин Зариф

Отец ребёнка: Мухаметвафа

Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Вафин Исхак

Отец ребёнка: Мухаметвафа

Смерть
1941

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