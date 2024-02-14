Малика Габдельгафурова
Место рожденияБольшое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР
Дата рождения1874
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вафин Ибрай
Отец ребёнка: Мухаметвафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вафин Исмагил
Отец ребёнка: Мухаметвафа
Рождение ребёнка
1900
Сын: Вафин Зариф
Отец ребёнка: Мухаметвафа
Рождение ребёнка
20.09.1909
Сын: Вафин Исхак
Отец ребёнка: Мухаметвафа
Смерть
1941