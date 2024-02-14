Вафин Зариф
Место рожденияд. Б. Мереткозино,Татарская АССР,
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мухаметвафа
Мать: Малика Габдельгафурова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1937
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне