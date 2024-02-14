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Вафин Зариф

Место рождения

д. Б. Мереткозино,Татарская АССР,

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мухаметвафа

Мать: Малика Габдельгафурова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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