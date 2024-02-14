Мухаметвафа
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1872
Отец: Мухамедулла Байзигитов
Мать: Магфузя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вафин Ибрай
Мать ребёнка: Малика Габдельгафурова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вафин Исмагил
Мать ребёнка: Малика Габдельгафурова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Вафин Зариф
Мать ребёнка: Малика Габдельгафурова
Рождение ребёнка
20.09.1909
Сын: Вафин Исхак
Мать ребёнка: Малика Габдельгафурова
Смерть
Неизвестно