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Мухаметвафа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1872

Отец: Мухамедулла Байзигитов

Мать: Магфузя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вафин Ибрай

Мать ребёнка: Малика Габдельгафурова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вафин Исмагил

Мать ребёнка: Малика Габдельгафурова

Рождение ребёнка
1900

Сын: Вафин Зариф

Мать ребёнка: Малика Габдельгафурова

Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Вафин Исхак

Мать ребёнка: Малика Габдельгафурова

Смерть
Неизвестно

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