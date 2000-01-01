Колпаков Тимофей Семёнович
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1869
Сын: Колпаков Федот Тимофеевич
Мать ребёнка: Колпакова Александрина
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Макарова Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Колпакова Александрина
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно