Колпаков Тимофей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Тимофей Семёнович

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Колпаков Семён Никитьевич

Мать: Колпакова Евдокия Тарасовна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1869

Сын: Колпаков Федот Тимофеевич

Мать ребёнка: Колпакова Александрина

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Макарова Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Колпакова Александрина

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
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