Колпакова (Девятникова) Александрина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Девятникова) Александрина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Колпаков Федот Тимофеевич

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Семёнович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Макарова Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Семёнович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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