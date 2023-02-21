Колпакова (Девятникова) Александрина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Колпаков Федот Тимофеевич
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Семёнович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Макарова Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Семёнович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis