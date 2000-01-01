Колпакова Евдокия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колпаков Никита Семёнович
Отец ребёнка: Колпаков Семён Никитьевич
Kaltaruny, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1831
Сын: Колпаков Тимофей Семёнович
Отец ребёнка: Колпаков Семён Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Колпаков Семён Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kaltaruny, Vitebsk Region Belarus