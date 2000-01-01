Колпакова Евдокия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова Евдокия Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Колпаков Никита Семёнович

Отец ребёнка: Колпаков Семён Никитьевич

Kaltaruny, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колпаков Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Колпаков Семён Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колпаков Павел Семёнович

Отец ребёнка: Колпаков Семён Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kaltaruny, Vitebsk Region Belarus
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