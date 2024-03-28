Фирстов Николай Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти11.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
13.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1938
Дочь: Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна
Смерть
11.05.1942
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Похороны
Неизвестно