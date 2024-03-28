Фирстов Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирстов Николай Ефимович

Фирстов Николай Ефимович

Место рождения

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

11.05.1942

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Фирстов Ефим Лаврентьевич

Мать: Фирстова Анастасия Алексеевна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
07.08.1938

Дочь: Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна

Смерть
11.05.1942
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.