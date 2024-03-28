Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна

Место рождения

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.01.1911

Дата смерти

18.01.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

1869 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1911

Отец: Сергеев Павел Филиппович

Мать: Сергеева Евдокия Тихоновна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
07.08.1938

Дочь: Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович

Смерть
18.01.1965
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Похороны
Неизвестно

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