Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения05.01.1911
Дата смерти18.01.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1911
Рождение ребёнка
13.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
02.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
07.08.1938
Дочь: Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Фирстов Николай Ефимович
Смерть
18.01.1965
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Похороны
Неизвестно