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Фирстова Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Фирстов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Фирстов Ефим Лаврентьевич

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Фирстов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Фирстов Ефим Лаврентьевич

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Фирстов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Фирстов Ефим Лаврентьевич

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Фирстов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Фирстов Ефим Лаврентьевич

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

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