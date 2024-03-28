Фирстова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Фирстов Ефим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Фирстов Ефим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.02.1909
Отец ребёнка: Фирстов Ефим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Фирстов Ефим Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно