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Золотарев Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Золотарев Афанасий

Мать: Золотарева Авдотья Степановна

Место жительства
С 16.05.1853
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По указу Земского суда 16.05.1853 №5035 отчислен из Мальково в село Юдино
Место жительства
До 16.05.1853
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Земского суда 16.05.1853 №5035 отчислен из Мальково в село Юдино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарева Марья Харламовна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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