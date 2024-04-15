Золотарев Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Золотарев Афанасий
Место жительства
С 16.05.1853
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По указу Земского суда 16.05.1853 №5035 отчислен из Мальково в село Юдино
Место жительства
До 16.05.1853
По указу Земского суда 16.05.1853 №5035 отчислен из Мальково в село Юдино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно