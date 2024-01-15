Золотарева Авдотья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева Авдотья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Золотарев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Золотарев Афанасий

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Каталина Афанасьевна

Отец ребёнка: Золотарев Афанасий

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Магдалина Афанасьевна

Отец ребёнка: Золотарев Афанасий

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Афанасьевна

Отец ребёнка: Золотарев Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарев Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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