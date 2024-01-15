Золотарева Авдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Золотарев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Золотарев Афанасий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Каталина Афанасьевна
Отец ребёнка: Золотарев Афанасий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Магдалина Афанасьевна
Отец ребёнка: Золотарев Афанасий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Афанасьевна
Отец ребёнка: Золотарев Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Золотарев Афанасий
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно