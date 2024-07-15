Золотарев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарев Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарева Авдотья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Золотарев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Золотарева Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Каталина Афанасьевна

Мать ребёнка: Золотарева Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Магдалина Афанасьевна

Мать ребёнка: Золотарева Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Афанасьевна

Мать ребёнка: Золотарева Авдотья Степановна

Смерть
Неизвестно

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