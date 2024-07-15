Золотарев Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Золотарев Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Золотарева Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Каталина Афанасьевна
Мать ребёнка: Золотарева Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Магдалина Афанасьевна
Мать ребёнка: Золотарева Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Афанасьевна
Мать ребёнка: Золотарева Авдотья Степановна
Смерть
Неизвестно