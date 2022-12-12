Знаменская (Тимохина) Анна Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Тимохина) Анна Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Тимохин Капитон Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Знаменский Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Знаменский Дмитрий Максимович

Ежовка, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.06.1925

Дочь: Мыльцева Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Знаменский Дмитрий Максимович

Ежовка, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Дмитрий Максимович

Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
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