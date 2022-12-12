Знаменская (Тимохина) Анна Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1972
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Тимохин Капитон Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Знаменский Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Знаменский Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
24.06.1925
Дочь: Мыльцева Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Знаменский Дмитрий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва