Знаменский Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменский Дмитрий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Знаменский Максим Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Знаменский Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Знаменская Анна Капитоновна

Ежовка, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.06.1925

Дочь: Мыльцева Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Знаменская Анна Капитоновна

Ежовка, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Знаменская Анна Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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