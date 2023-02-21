Знаменский Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Знаменский Максим Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Знаменский Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Знаменская Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
24.06.1925
Дочь: Мыльцева Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Знаменская Анна Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно