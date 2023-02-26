Герасим Павлов
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1877
Жена: Параскева (Николаева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Стефанида Герасимова
Мать ребёнка: Параскева (Николаева)
Рождение ребёнка
18.02.1886
Сын: Тимофей Герасимов
Мать ребёнка: Параскева (Николаева)
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Матвей Герасимов
Мать ребёнка: Параскева (Николаева)
Рождение ребёнка
1888
Сын: Демид Герасимов
Мать ребёнка: Параскева (Николаева)
Рождение ребёнка
1890
Сын: Стефан Герасимов
Мать ребёнка: Параскева (Николаева)
Рождение ребёнка
12.02.1893
Дочь: Мария Герасимова
Мать ребёнка: Параскева (Николаева)
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно