Параскева (Николаева)
Место рожденияд.Михалёво Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Михалёво Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1877
Муж: Герасим Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Стефанида Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
18.02.1886
Сын: Тимофей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Павлов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Матвей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Демид Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Стефан Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Павлов
Рождение ребёнка
12.02.1893
Дочь: Мария Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Павлов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно