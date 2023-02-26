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Параскева (Николаева)

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Место рождения

д.Михалёво Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Михалёво Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1877

Муж: Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Стефанида Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Рождение ребёнка
18.02.1886

Сын: Тимофей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Павлов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Матвей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Демид Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Стефан Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Павлов

Рождение ребёнка
12.02.1893

Дочь: Мария Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Павлов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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