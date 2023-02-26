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Тимофей Герасимов

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.02.1886

Дата смерти

19.03.1893

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1886

Отец: Герасим Павлов

Мать: Параскева (Николаева)

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.03.1893
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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