Кукаев Осип Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти29.05.1851
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кукаев Яков Козьмин
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.10.1843
Жена: Кукаева Пелагея Иванова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1844
Дочь: Анисья Осиповна
Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1846
Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Иванова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.05.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: чахотка