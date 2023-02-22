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Кукаев Осип Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

29.05.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кукаев Яков Козьмин

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.10.1843

Жена: Кукаева Пелагея Иванова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1844

Дочь: Анисья Осиповна

Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
28.05.1846

Сын: Кукаев Василий Осипович

Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.05.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: чахотка
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