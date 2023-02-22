Кукаев Яков Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукаев Яков Козьмин

Кукаев Яков Козьмин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кукаев Козьма Алексеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кукаев Осип Яковлев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кукаева (пестова По Исповедкам) Евдокия (Федотья) Яковлева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кукаев Семён Яковлев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1845
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close