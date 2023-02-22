Кукаев Яков Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кукаев Козьма Алексеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кукаев Осип Яковлев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кукаева (пестова По Исповедкам) Евдокия (Федотья) Яковлева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кукаев Семён Яковлев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1845