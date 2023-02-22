Кукаева (Пестова по исповедкам) (Кукаева) Евдокия (Федотья) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Пестова по исповедкам) (Кукаева) Евдокия (Федотья) Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кукаев Яков Козьмин

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.11.1845

Муж: Кукаев Григорий Дмитриев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1846

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Кукаев Григорий Дмитриев

Рождение ребёнка
06.12.1848

Сын: Кукаев Павел Григорьев

Отец ребёнка: Кукаев Григорий Дмитриев

Рождение ребёнка
29.07.1851

Сын: Кукаев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кукаев Григорий Дмитриев

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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