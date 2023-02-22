Кукаева (Пестова по исповедкам) (Кукаева) Евдокия (Федотья) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кукаев Яков Козьмин
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.11.1845
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1846
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Кукаев Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
06.12.1848
Отец ребёнка: Кукаев Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
29.07.1851
Сын: Кукаев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кукаев Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно