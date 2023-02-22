Кукаев Григорий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти19.06.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кукаев Дмитрий Степанов
Мать: Кукаева Феодосья Петрова
Бракосочетание
11.11.1845
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1846
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Кукаева (пестова По Исповедкам) Евдокия (Федотья) Яковлева
Рождение ребёнка
06.12.1848
Смерть
19.06.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: лихорадка
Рождение ребёнка
29.07.1851