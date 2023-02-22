Кукаев Григорий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукаев Григорий Дмитриев

Кукаев Григорий Дмитриев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

19.06.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кукаев Дмитрий Степанов

Мать: Кукаева Феодосья Петрова

Бракосочетание
11.11.1845

Жена: Кукаева (пестова По Исповедкам) Евдокия (Федотья) Яковлева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1846

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Кукаева (пестова По Исповедкам) Евдокия (Федотья) Яковлева

Рождение ребёнка
06.12.1848

Сын: Кукаев Павел Григорьев

Мать ребёнка: Кукаева (пестова По Исповедкам) Евдокия (Федотья) Яковлева

Смерть
19.06.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: лихорадка
Рождение ребёнка
29.07.1851

Сын: Кукаев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кукаева (пестова По Исповедкам) Евдокия (Федотья) Яковлева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close