Кукаев Дмитрий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаев Дмитрий Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

23.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кукаев Егор Дмитриев

Мать ребёнка: Кукаева Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кукаев Герасим Дмитриев

Мать ребёнка: Кукаева Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кукаев Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Кукаева Феодосья Петрова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Илларионова Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Кукаева Феодосья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Феодосья Петрова

Смерть
23.06.1848
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