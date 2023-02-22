Кукаев Дмитрий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти23.06.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кукаев Егор Дмитриев
Мать ребёнка: Кукаева Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Кукаева Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Кукаева Феодосья Петрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Илларионова Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Кукаева Феодосья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукаева Феодосья Петрова
Смерть
23.06.1848