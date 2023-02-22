Кукаева Феодосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти06.10.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кукаев Егор Дмитриев
Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Илларионова Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1865
Причина смерти: Удушье