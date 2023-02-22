Кукаева Феодосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева Феодосья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

06.10.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кукаев Егор Дмитриев

Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Степанов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кукаев Герасим Дмитриев

Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Степанов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кукаев Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Степанов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Илларионова Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Кукаев Дмитрий Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Дмитрий Степанов

Смерть
06.10.1865
Причина смерти: Удушье
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