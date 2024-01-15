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Кукаев Данил Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

До 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кукаев Яков Козьмин

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.07.1853

Жена: Кукаева Пелагея Дмитриева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1854

Дочь: Суханова Евгения Даниловна

Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Дмитриева

Рождение ребёнка
15.07.1857

Дочь: Марья Даниловна

Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Дмитриева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1860

Дочь: Ксения Даниловна

Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Дмитриева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1863

Сын: Кукаев Иван Данилов

Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Дмитриева

c Селитьба, единоверческая
Смерть
До 1875
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