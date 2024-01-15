Кукаев Данил Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиДо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кукаев Яков Козьмин
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.07.1853
Рождение ребёнка
08.12.1854
Дочь: Суханова Евгения Даниловна
Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
15.07.1857
Дочь: Марья Даниловна
Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Дмитриева
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1860
Дочь: Ксения Даниловна
Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
22.03.1863
Сын: Кукаев Иван Данилов
Мать ребёнка: Кукаева Пелагея Дмитриева
c Селитьба, единоверческая
Смерть
До 1875