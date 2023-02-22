Кукаева (Ларионова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Ларионова) Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ларионов Иван

Мать: Ларионова Марья Фёдоровна

Бракосочетание
29.10.1843

Муж: Кукаев Осип Яковлев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1844

Дочь: Анисья Осиповна

Отец ребёнка: Кукаев Осип Яковлев

Рождение ребёнка
28.05.1846

Сын: Кукаев Василий Осипович

Отец ребёнка: Кукаев Осип Яковлев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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