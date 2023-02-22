Кукаева (Ларионова) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ларионов Иван
Бракосочетание
29.10.1843
Муж: Кукаев Осип Яковлев
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1844
Дочь: Анисья Осиповна
Отец ребёнка: Кукаев Осип Яковлев
Рождение ребёнка
28.05.1846
Отец ребёнка: Кукаев Осип Яковлев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно