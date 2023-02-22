Ларионов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Илларионов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ларионова Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кукаева Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Ларионова Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Илларионов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Ларионова Марья Фёдоровна

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