Ларионов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Ларионова Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кукаева Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Ларионова Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Илларионов Емельян Иванович
Мать ребёнка: Ларионова Марья Фёдоровна