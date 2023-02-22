Илларионов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ларионов Иван

Мать: Ларионова Марья Фёдоровна

Смерть
1837
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