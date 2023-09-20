Шипулин Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипулин Петр Еврастов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипулин Митрофан Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бошко (Шипулина) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипулин Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1907
Сын: Шипулин Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Шипулина) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно