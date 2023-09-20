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Шипулин Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипулин Петр Еврастов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипулин Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бошко (Шипулина) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипулин Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шипулин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1899

Сын: Шипулин Мирон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1907

Сын: Шипулин Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шипулин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Шипулина) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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