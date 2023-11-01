Шипулин Гавриил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1907
Дата смерти28.10.1991
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1907
Отец: Шипулин Яков Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1929
Сын: Шипулин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Шипулина (Селезнева) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
03.01.1933
Сын: Шипулин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Шипулина (Селезнева) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
25.05.1939
Сын: Шипулин Виктор Гаврилович
Мать ребёнка: Шипулина (Селезнева) Фёкла Андреевна
Призыв на военную службу
25.08.1941
Смерть
28.10.1991
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия