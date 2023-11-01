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Шипулин Гавриил Яковлевич

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Место рождения

Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

07.04.1907

Дата смерти

28.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1907

Отец: Шипулин Яков Петрович

Мать: не указана

Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипулина (Селезнева) Фёкла Андреевна

Рождение ребёнка
05.03.1929

Сын: Шипулин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Шипулина (Селезнева) Фёкла Андреевна

Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.01.1933

Сын: Шипулин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Шипулина (Селезнева) Фёкла Андреевна

Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.05.1939

Сын: Шипулин Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Шипулина (Селезнева) Фёкла Андреевна

Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Призыв на военную службу
25.08.1941
Смерть
28.10.1991
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия

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