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Шипулин Петр Еврастов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипулин Еврастов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипулин Иосиф Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипулин Агафон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипулин Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Шипулин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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