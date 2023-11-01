Шипулин Мирон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипулин Мирон Яковлевич

Шипулин Мирон Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1899

Дата смерти

26.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899

Отец: Шипулин Яков Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипулина (Симбирская) Ульяна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шипулин Николай Миронович

Мать ребёнка: Шипулина (Симбирская) Ульяна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шипулин Виктор Миронович

Мать ребёнка: Шипулина (Симбирская) Ульяна

Смерть
26.07.1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.