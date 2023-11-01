Шипулин Мирон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1899
Дата смерти26.07.1974
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899
Отец: Шипулин Яков Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шипулин Николай Миронович
Мать ребёнка: Шипулина (Симбирская) Ульяна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Шипулина (Симбирская) Ульяна
Смерть
26.07.1974