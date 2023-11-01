Шипулин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шипулин Яков Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.04.1922
Дочь: Кирилюк (Шипулина) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.09.1928
Дочь: Мерекина (Шипулина) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.05.1932
Дочь: Пихурова (Шипулина) Томара Ивановна
Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1935
Дочь: Рябова (Шипулина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно