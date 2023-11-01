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Шипулин Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шипулин Яков Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шипулин Василий Иванович

Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.04.1922

Дочь: Кирилюк (Шипулина) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.09.1928

Дочь: Мерекина (Шипулина) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.05.1932

Дочь: Пихурова (Шипулина) Томара Ивановна

Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.12.1935

Дочь: Рябова (Шипулина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шипулина (Петрова) Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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