Мерекина (Шипулина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерекина (Шипулина) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1928

Дата смерти

29.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928

Отец: Шипулин Иван Яковлевич

Мать: Шипулина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Веденина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Мерекин Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Краснова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Мерекин Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Мерекин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мерекин Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Мерекин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мерекин Николай Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерекин Николай Поликарпович

Смерть
29.07.2014
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