Мерекина (Шипулина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1928
Дата смерти29.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928
Отец: Шипулин Иван Яковлевич
Мать: Шипулина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Веденина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Мерекин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Краснова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Мерекин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Мерекин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мерекин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Мерекин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мерекин Николай Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2014