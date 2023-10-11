Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шипулин Василий Иванович

Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кирилюк Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мерекина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Пихурова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рябова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипулин Иван Яковлевич

Смерть
1971
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