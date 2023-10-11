Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кирилюк Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мерекина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Пихурова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рябова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шипулин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971