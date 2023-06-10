(Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1969
Развод
1970
Бракосочетание
1972
Рождение ребёнка
1973
Сын: Лановой АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ
Рождение ребёнка
1976
Сын: Лановой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ