(Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1969

Муж: Двигубский НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

Развод
1970

Муж: Двигубский НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

Бракосочетание
1972

Муж: Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

Рождение ребёнка
1973

Сын: Лановой АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

Рождение ребёнка
1976

Сын: Лановой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ