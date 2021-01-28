Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1934

Дата смерти

28.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1934

Отец: Лановой СЕМЁН ПЕТРОВИЧ

Мать: Лановая АГАФЬЯ ИВАНОВНА

Бракосочетание
1955

Жена: (Самойлова) ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Развод
1958

Жена: (Самойлова) ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
1961

Жена: (Зяблова) ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Бракосочетание
1972

Жена: (Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1973

Сын: Лановой АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: (Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1976

Сын: Лановой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: (Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА

Смерть
28.01.2021

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