Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1934
Дата смерти28.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1934
Отец: Лановой СЕМЁН ПЕТРОВИЧ
Мать: Лановая АГАФЬЯ ИВАНОВНА
Бракосочетание
1955
Развод
1958
Бракосочетание
1961
Бракосочетание
1972
Рождение ребёнка
1973
Сын: Лановой АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: (Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1976
Сын: Лановой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: (Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА
Смерть
28.01.2021