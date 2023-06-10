Лановой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лановой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

Мать: ИРИНА ПЕТРОВНА

Смерть
2013