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Лановой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Лановой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1976
Дата смерти
2013
Пол
Мужской
Отец
Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ
1934 г.р.
Мать
(Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА
1948 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец:
Лановой ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ
Мать:
ИРИНА ПЕТРОВНА
Смерть
2013
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