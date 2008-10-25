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Двигубский НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1936

Дата смерти

25.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1960

Жена: (Болотова) ЖАННА АНДРЕЕВНА

Развод
1965

Жена: (Болотова) ЖАННА АНДРЕЕВНА

Бракосочетание
1969

Жена: (Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА

Развод
1970

Жена: (Купченко) ИРИНА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
1971

Жена: (Аринбасарова) НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА

Рождение ребёнка
14.10.1974

Дочь: (Двигубская) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: (Аринбасарова) НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА

Развод
1980

Жена: (Аринбасарова) НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА

Смерть
25.10.2008

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