Двигубский НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1936
Дата смерти25.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1960
Развод
1965
Бракосочетание
1969
Развод
1970
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
14.10.1974
Дочь: (Двигубская) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: (Аринбасарова) НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА
Развод
1980
Смерть
25.10.2008