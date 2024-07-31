Гринберг Пинхус Юнкувич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринберг Мария Наумовна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Гринберг Ида Петровна
Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Гринберг Дина Петровна
Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гринберг Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна
Рождение ребёнка
20.05.1932
Сын: Гринберг Владимир Петрович (Пинхусович)
Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна
Работа или профессия
Около 1940
слесарь на заводе "Красный металлург"
Эвакуация
С 1941 по 1943
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
слесарь в артели "Первое мая"
Смерть
1950