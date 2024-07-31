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Гринберг Пинхус Юнкувич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринберг Мария Наумовна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Гринберг Ида Петровна

Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гринберг Наум Петрович

Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Гринберг Дина Петровна

Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гринберг Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна

Рождение ребёнка
20.05.1932

Сын: Гринберг Владимир Петрович (Пинхусович)

Мать ребёнка: Гринберг Мария Наумовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Около 1940
Москва, город федерального значения Москва
слесарь на заводе "Красный металлург"
Эвакуация
С 1941 по 1943
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
слесарь в артели "Первое мая"
Смерть
1950
Москва, город федерального значения Москва

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